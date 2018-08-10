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İran'da uyuşturucu operasyonu: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 15:38 | Son Güncelleme

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda polisle çatışmaya giren uyuşturucu kaçakçılarından ikisi öldürüldü, yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde polisin uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 kaçakçı öldürüldü, yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sistan ve Beluçistan Vali Yardımcısı Muhammed Hadi Maraşi, güvenlik güçlerinin Seravan ilçesinde uyuşturucu kaçakçılarına operasyon düzenlediğini duyurdu.

Operasyonda polisle çatışmaya giren iki uyuşturucu kaçakçısının öldürüldüğünü aktaran Maraşi, "Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ile 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi." dedi.

Öte yandan İran basınına yansıyan haberlere göre, Seravan ilçesindeki polis karakolu yakınlarında ses bombası patladı. Patlama can kaybına yol açmazken çevredeki ev ve araçlarda hasar oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN uyuşturucu operasyonu

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