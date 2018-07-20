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İran'da yaklaşık 5 bin erkek aile içi şiddet gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 18:55 | Son Güncelleme

İran Adli Tıp Kurumu verilerine göre, ülkede 77 bin 59 kadın ve 4 bin 670 erkek eşlerinden şiddet gördü

İran’da geçen yıl yaklaşık 5 bin erkek eşlerinden şiddet gördükleri gerekçesiyle ilgili kurumlara başvurdu.

İran'da eşlerinden şiddet gören erkeklerin sayısı ilk kez İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Ahmed Şocai tarafından açıklandı.

Şocai, Adli Tıp Kurumu verilerine göre, geçen yıl ülkede 4 bin 670 erkeğin eşlerinden fiziksel veya psikolojik şiddet gördüğünü belirtti.

Eşlerinden şiddet gören erkeklerin sayısının önceki yıl yaklaşık 3 bin olduğunu aktaran Şocai, oranın gözle görülür biçimde arttığına dikkati çekti.

- Eşlerinden şiddet gören kadınların sayısı 77 bin

Şocai, ülke genelinde aile içi şiddet gören kişi sayısının toplam 81 bin 729 olduğunu, bunların 77 bin 59'unun eşlerinden şiddet gören kadınlar olduğunu ifade etti.

İran'da yayımlanan "Hemdeli" gazetesine göre, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İran Sosyal Patoloji Derneği Başkanı Kuruş Muhammedi, kadınların eşlerine yönelik şiddetinin temelinde erkeklerin kadınlara yönelik psikolojik baskıları olabileceğine dikkati çekti.

Son yıllarda İran toplumunda kadınların statüsünün yükseltilmesi için önemli adımlar atıldığını aktaran Muhammedi, "Bütün bunlara rağmen, bazı kadınlar hala ideal şartlardan mahrum durumda. Baskı altında oldukları için kendilerine veya başkalarına şiddete yönelebiliyorlar." dedi.

Muhammedi, "Şiddetin ortaya çıkma nedenlerini kesin bir şekilde belirlemek için erkeklerin eşlerine karşı yaklaşımları bilimsel çerçevede incelenmeli." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
aile içi şiddet İRAN

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