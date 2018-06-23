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İran'da yayımlanan kitapta Ruhani'ye yönelik ilginç iddialar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 12:56 | Son Güncelleme

İnternet ortamında e-kitap şeklinde yayımlanan kitapta Ruhani, "Şah dönemindeki istihbarat teşkilatı SAVAK'la iş birliği yapmak ve ABD adına İslam Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya çalışmakla" suçlanıyor

İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani aleyhinde ilginç iddialarda bulunan bir kitap internet ortamında yayımlandı.

Aşırı muhafazakar kimliğiyle bilinen Kamran Gazanferi adlı araştırmacı yazar tarafından kaleme alınan "Bir bakışta Hasan Ruhani" adlı kitabın basımına İrşad ve Kültür Bakanlığı tarafından izin verilmedi.

İnternet ortamında e-kitap şeklinde yayımlanan kitapta Ruhani, "Şah dönemindeki istihbarat teşkilatı SAVAK'la iş birliği yapmak ve ABD adına İslam Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya çalışmakla" suçlanıyor.

Kitapta Ruhani'nin cumhurbaşkanlığı için gerekli yeterliliği sağlayamadığı öne sürülerek, meclisin konuyu incelemesi gerektiği söyleniyor.

Devlete ait İran Gazetesi'nin konuyla ilgili haberinde iddialar "temelsiz" olarak nitelendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İRAN kamran gazanferi

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