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İran'da yerel halka hakaret eden akademisyene gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 17:43 | Son Güncelleme

Sünnilerin yoğun olduğu Zahidan kentinde bir üniversitede öğretim görevlisi olan Hamid Semsam, sosyal medyada bir camide teravih namazı kılan Beluç halkı "vahşi" olarak nitelendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İran'da Sünnilerin yoğun nüfusa sahip olduğu Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde bir üniversitede öğretim görevlisi olan Hamid Semsam, sosyal medyada yerel halka hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Zahidan Başsavcısı Ali Movahhidi Rad, Semsam'ın halkı rahatsız edici yalan propaganda yapmaktan gözaltına alındığını belirtti.

Rad, "Söz konusu şahıs kamuoyundan özür dilemesine rağmen hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır." dedi.

Zahidan İslami Azad Üniversitesi Rektörü Sultanali Mir de Sünni halka hakaret eden akademisyenin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Olaya tepki gösteren halk, üniversitenin önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi. Gösteri olaysız sona erdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Semsam, Zahidan'da bir camide teravih namazı kılan Beluç halkı "vahşi" olarak nitelendirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN sistan ve belucistan Zahidan

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