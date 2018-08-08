İran'da döviz piyasalarında usulsüzlük ve manipülasyon ile telefon ve otomobil ithalatında yolsuzluğa karışan 65 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi, devam eden yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Ülkedeki yolsuzluklarla ilgili soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 65 kişinin tutuklandığını aktaran Devletabadi, söz konusu şüphelilerden 53'ü hakkında döviz piyasalarında usulsüzlük ve manipülasyon ile telefon ithalatında yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle işlem yapıldığını belirtti.

Başsavcı, 12 kişinin de otomobil ithalatında yolsuzluk ve usulsüzlüğe karıştıkları gerekçesiyle tutuklu durumda olduğunu, 106 kişiye ise yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu ifade etti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre, ekonomide manipülasyon ve usulsüzlüğe karşı uyarıda bulunan Devletabadi, suçluların 5 ila 20 yıl hapis ve 70 kırbaç cezalarına çarptırılacağını sözlerine ekledi.

Yargı Erki Başkanvekili ve Sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, pazartesi günü yaptığı açıklamada, döviz piyasasında usulsüzlük ve manipülasyon yaptıkları tespit edilen 45 kişinin tutuklandığını duyurmuştu.