İran'da zorunlu başörtüsü protestosuna 2 yıl hapis

İSTANBUL (AA) - İran'da başörtüsü yasağını protesto eden Şaperk Şecerizade'nin 2 yıl hapse mahkum edildiği bildirildi.
İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (Hrana) haberine göre, ülkedeki başörtüsü zorunluluğunu protesto etmek için başörtüsünü çıkarıp bir sopanın ucunda sallayan ve "İnkılab Caddesi Kızı" olarak bilinen eyleme destek veren Şecerizade, devrim mahkemesi tarafından 2 yıl hapse çarptırıldı.
Tahran Devrim Mahkemesi'nde yargılanan Şecerizade hakkında 2 yıl hapis cezasının yanı sıra 18 yıl ertelenmiş hapis cezasının da verildiği belirtildi.
Tahran'da şubat ayında gözaltına alınan Şecerizade, kefaletle serbest bırakılmıştı.
-"İnkılab Caddesi Kızı"
İran'ın başkenti Tahran'daki İnkılab Caddesi'nde Aralık 2017'de bir kadın, başörtüsünü çıkarıp bir sopanın ucunda sallayarak ülkedeki başörtüsü zorunluluğunu protesto etmişti. "İnkılab Caddesi Kızı" olarak isimlendirilen Vida Muvahhid'in başlattığı eylem ülkede giderek yayılmış, eyleme destek veren yüzlerce kadın sosyal medyada görüntülerini paylaşmıştı. Olayın ardından bazı eylemciler gözaltına alınmıştı.
Protesto gösterisi düzenleyen eylemciler, İran Ceza Kanunu'nun "kamuya açık yerlerde başörtüsü ve tesettüre riayet etmeyenler" hakkında 10 günden 2 aya kadar hapis veya 5 bin tümen ile 50 bin tümen arasında para cezasına çarptırılma kararını içeren 638'inci maddeden yargılanmayı talep ederken, mahkemenin, eylemcileri daha ağır hükümler içeren "umuma açık alanda halkı fesat veya bozgunculuğa sevk ve teşvik etmek" suçlamasının yer aldığı 639'uncu maddeden yargıladığı belirtiliyor.
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