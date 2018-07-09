HABER

İran'da zorunlu başörtüsü protestosuna 2 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 20:08 | Son Güncelleme

İran'da başörtüsü yasağını protesto eden Şaperk Şecerizade, 2 yıl hapse mahkum edildi

İSTANBUL (AA) - İran'da başörtüsü yasağını protesto eden Şaperk Şecerizade'nin 2 yıl hapse mahkum edildiği bildirildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (Hrana) haberine göre, ülkedeki başörtüsü zorunluluğunu protesto etmek için başörtüsünü çıkarıp bir sopanın ucunda sallayan ve "İnkılab Caddesi Kızı" olarak bilinen eyleme destek veren Şecerizade, devrim mahkemesi tarafından 2 yıl hapse çarptırıldı.

Tahran Devrim Mahkemesi'nde yargılanan Şecerizade hakkında 2 yıl hapis cezasının yanı sıra 18 yıl ertelenmiş hapis cezasının da verildiği belirtildi.

Tahran'da şubat ayında gözaltına alınan Şecerizade, kefaletle serbest bırakılmıştı.

-"İnkılab Caddesi Kızı"

İran'ın başkenti Tahran'daki İnkılab Caddesi'nde Aralık 2017'de bir kadın, başörtüsünü çıkarıp bir sopanın ucunda sallayarak ülkedeki başörtüsü zorunluluğunu protesto etmişti. "İnkılab Caddesi Kızı" olarak isimlendirilen Vida Muvahhid'in başlattığı eylem ülkede giderek yayılmış, eyleme destek veren yüzlerce kadın sosyal medyada görüntülerini paylaşmıştı. Olayın ardından bazı eylemciler gözaltına alınmıştı.

Protesto gösterisi düzenleyen eylemciler, İran Ceza Kanunu'nun "kamuya açık yerlerde başörtüsü ve tesettüre riayet etmeyenler" hakkında 10 günden 2 aya kadar hapis veya 5 bin tümen ile 50 bin tümen arasında para cezasına çarptırılma kararını içeren 638'inci maddeden yargılanmayı talep ederken, mahkemenin, eylemcileri daha ağır hükümler içeren "umuma açık alanda halkı fesat veya bozgunculuğa sevk ve teşvik etmek" suçlamasının yer aldığı 639'uncu maddeden yargıladığı belirtiliyor.

PARTNERSarmaş dolaşSarmaş dolaş
Tren kazasında hayatını kaybeden 2 kuzen toprağa verildiTren kazasında hayatını kaybeden 2 kuzen toprağa verildi
Düzce'de derede balık ölümleriDüzce'de derede balık ölümleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İnkılab Caddesi Kızı İRAN İran'da başörtüsü zorunluluğu protestoları

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

İlginizi Çekebilir

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasının nedeni belli oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasının nedeni belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abıhayat suyu nedir? Külliye'de misafirlere dağıtılan abıhayat suyu törene damga vurdu

Abıhayat suyu nedir? Külliye'de misafirlere dağıtılan abıhayat suyu törene damga vurdu

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

Eski adıyla Bakanlar Kurulu, yeni adıyla kabine toplantıları Cuma gününe mi alındı?

Eski adıyla Bakanlar Kurulu, yeni adıyla kabine toplantıları Cuma gününe mi alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'daki tren kazası nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programı değiştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'daki tren kazası nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programı değiştirdi

Erdoğan'ın Beştepe'deki konuşması sırasında Anadolu Ajansı'ndan dikkat çeken değişiklik

Erdoğan'ın Beştepe'deki konuşması sırasında Anadolu Ajansı'ndan dikkat çeken değişiklik

İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için 101 pare top atışı yapıldı!

İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için 101 pare top atışı yapıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.