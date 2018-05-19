İran'daki gösterilerde iki kişi öldü

Fars eyaleti Yargı Erki Başkanı Ali Elkasamihr, Kazerun kentinde üç gün önceki protesto gösterilerinde 2 kişinin öldüğünü açıkladı.
Elkasamihr, düzenlendiği basın toplantısında, Kazerun'da çarşamba gecesi düzenlenen gösterilerin izinsiz olduğunu ve yargının sorumlular hakkında soruşturma açacağını belirtti.
Gösteriler sırasında iki kişinin hayatını kaybettiğini ve 48 kişinin yaralandığını aktaran İranlı yetkili, yaralıların bir çoğunun ayakta tedavi edildiğini söyledi.
Kazerun'da hükümetin kenti ikiye ayırma planını protesto etmek amacıyla çarşamba gecesi düzenlenen gösteriler şiddete dönüşmüştü. Göstericilerden bazıları kentteki polis karakoluna saldırarak ateşe vermişti.
İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde yer alan Kazerun, son haftalarda hükümetin kenti ikiye ayırma planına tepki gösteren bölge halkının düzenlediği gösterilere sahne olmuştu.
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