HABER

İran'daki internet yasakları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 17:37 | Son Güncelleme

İranlı milletvekili Mahmud Sadıki, ülkede yaklaşık 30 milyon kişinin internet yasaklarını aşmak için filtre kırıcı programlar kullandığını söyledi

İSTANBUL (AA) - İranlı milletvekili Mahmud Sadıki, ülkede yaklaşık 30 milyon kişinin internet yasaklarını aşmak için filtre kırıcı programlar (VPN) kullandığını söyledi.

Tahran milletvekili Sadıki, bazı internet siteleri ve mobil uygulamalara Tahran yönetimi tarafından erişim engeli getirilmesini eleştirdi.

İran Meclis Haber Ajansı ICANA'ya konuşan Sadıki, "Şu anda 30 milyondan fazla İranlı filtre kırıcı programlar kullanıyor." dedi.

Filtre kırıcı uygulamaların bilgi hırsızlığı amacıyla kullanıldığına işaret eden Sadıki, bunun yanı sıra söz konusu programların, kullanıcılarını uygunsuz sitelere yönlendirdiği uyarısında bulundu.

Filtreleme, sınırlama ve sansür politikasının bilgi çağında başarısızlığa mahkum olduğunu belirten reformist milletvekili, ülkedeki en popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'a yasak getirilmesinden de sonuç alınamadığını savundu.

- Telegram yasaklanmıştı

İran'da Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı yasak. Meşhed kentinde Aralık 2017'de ekonomik sorunlar sebebiyle başlayıp diğer şehirlere rejim karşıtı protestolar olarak yayılan eylemler sonrası nisan ayında da Telegram kapatılmıştı. Ülkede internet kullanıcılarının yüzde 55'i Telegram kullanırken onu yüzde 23'le Instagram takip ediyor. İran Başsavcı Yardımcısı Muhammed Musaddık 4 Temmuz'da yaptığı bir açıklamada, Instagram'a da erişim engeli getirileceğini duyurmuştu.

Ülkede yayımlanan bir rapora göre, Telegram yasağına rağmen kullanıcıların filtre kırıcı programlar üzerinden uygulamayı kullanmaya devam ettiği kaydedilmişti. Raporda, kullanıcıların yüzde 79'unun uygulamayı kullanmaya devam ettiği belirtilmişti.

PARTNERUçurumun kenarında ölüm selfiesi!Uçurumun kenarında ölüm selfiesi!
Rus subay Karloviç, yine Ardahan'a defnedildiRus subay Karloviç, yine Ardahan'a defnedildi
Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu!Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Telegram

En Çok Okunan Haberler

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li muhalifler kaç imza topladı? Yaşar Tüzün: Kurultay için 628 imza var

CHP'li muhalifler kaç imza topladı? Yaşar Tüzün: Kurultay için 628 imza var

Meteoroloji uyardı, şiddetli yağış ve dolu İstanbul'u vurdu

Meteoroloji uyardı, şiddetli yağış ve dolu İstanbul'u vurdu

ABD'nin tehditlerine karşı Türkiye'nin NATO kozu: Çıkmak yerine sistemi kilitler!

ABD'nin tehditlerine karşı Türkiye'nin NATO kozu: Çıkmak yerine sistemi kilitler!

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

İstanbul Avcılar'da vahşet evi! Çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış...

İstanbul Avcılar'da vahşet evi! Çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış...

Ahmet Şık'a büyük şok!

Ahmet Şık'a büyük şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.