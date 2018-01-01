HABER

İran'daki protestolar

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 01:54 | Son Güncelleme 1 saat önce

- İran yönetimi, ülkedeki gösterileri, "halkın barışçıl gösterileri" olarak değerlendiren devletleri, iç işlerine karışmakla suçladı

İSTANBUL (AA) - İran'ın Meşhed kentinde perşembe günü başlayan ve ülkenin birçok bölgesine yayılan protesto gösterilerini bazı devletler, "halkın barışçıl gösterileri" olarak nitelendirirken, İran yönetimi bu devletleri iç işlerine karışmakla suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki gösterilerle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk nihayet paralarının nasıl çalındığını ve teröristlere harcandığını anlamaya başladı. Anlaşılan, artık böyle olmayacak." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İran halkı, haklı olarak özgürlük ve gelecek istiyor. İran devletinin bu taleplere barışçıl yollarla cevap vereceğini umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, İran devletini insan haklarına ve demokrasiye saygı göstermeye çağırırken Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'daki Rusların protesto eylemi düzenlenen yerlerden uzak durması uyarısında bulunuldu.

İran'daki gelişmeleri kaygıyla izlediklerini belirten İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise açıklamasında, "İranlıların barışçıl gösteriler yapma hakkına sahip olmaları, hayati bir konudur." ifadesine yer verdi.

ABD'den gelen açıklamaları, rejim aleyhtarı muhalifleri desteklemek olarak yorumlayan İran yönetimi, Kanada'nın yaklaşımını İran'ın içişlerine karışmak olarak değerlendirdi.

Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin daveti olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemişti. Rejim muhalifi protesto eylemlerine dönüşerek ülkenin çeşitli kentlerine yayılan gösterilerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı ve 300'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Son dakika: Balıkesir'de deprem! (Son depremler-AFAD)

Son dakika: Balıkesir'de deprem! (Son depremler-AFAD)

WhatsApp neden çöktü? BTK'dan açıklama geldi

WhatsApp neden çöktü? BTK'dan açıklama geldi

Nazlı Çelik Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü

Nazlı Çelik Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü

Hadise'nin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Hadise'nin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar

Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni yıl kutlamasında gerginlik! Suriye bayrağı...

Yeni yıl kutlamasında gerginlik! Suriye bayrağı...

Türkiye yeni yıla böyle girdi

Türkiye yeni yıla böyle girdi

Yeni yılın ilk bebeği Siirt'te dünyaya geldi

Yeni yılın ilk bebeği Siirt'te dünyaya geldi

Kato Dağı'nda yılbaşı sürprizi! Yıldız futbolcu ve şarkıcı...

Kato Dağı'nda yılbaşı sürprizi! Yıldız futbolcu ve şarkıcı...

Taksim'de korkutan olay! Çok sayıda ekip sevk edildi

Taksim'de korkutan olay! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar

Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.