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İran'daki protestolar

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 14:24 | Son Güncelleme 40 dakika önce

- Ülkedeki rejim karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi - Gözaltına alınanların sayısı 377'ye ulaştı

İSTANBUL (AA) - İran'daki hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken, gözaltına alınanların sayısının ise en az 377 olduğu bildirildi.

İranlı İşçiler Ajansı ILNA'nın haberine göre, Huzistan Eyaleti'ne bağlı İze kenti milletvekili Hidayetullah Hadimi, mecliste yaptığı konuşmada "İze kentinde dün gece düzenlenen gösterilerde 2 kişinin öldüğünü" açıkladı.

İran'ın çeşitli şehirlerinde devlet yetkililerinin yaptıkları açıklamalara göre ise eylemlerin başladığı geçen perşembe gününden bu yana ülke genelinde 10 kişi hayatını kaybetti.

Gösteriler sırasında Tahran'da 200, Erak kentinde 100, İsfahan'da 60, Batı Azerbaycan Eyaletinde 10 ve Rebatkerim ilçesinde 7 kişi olmak üzere ülke genelinde 377 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin çağrısı olmadan toplanan bir grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek birçok kente yayılmıştı.

(AA)

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