HABER

İran'daki protestolar

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 23:30 | Son Güncelleme 3 saat önce

- İran'daki rejim karşıtı gösterilerde 1 polis hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı

İSTANBUL (AA) - İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Necef Abad kentinde rejim karşıtı göstericilerin polisin üzerine ateş açması sonucu 1 polis öldü, 3'ü yaralandı.

İran Radyo ve Televizyon Kurumuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı'na (YJC) göre, Necef Abad kentinde bir göstericinin av tüfeğiyle emniyet güçlerine ateş açması sonucu 4 polis yaralandı. Yaralı polislerden biri daha sonra yaşamını yitirdi.

Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin daveti olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemişti. Rejim muhalifi protesto eylemlerine dönüşen gösteriler ülkenin çeşitli kentlerinde sürüyor.

Devlet yetkililerinin yaptıkları açıklamalara göre, eylemlerin başlangıcından bu yana ülke genelinde 10 kişi hayatını kaybetti.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da ortalık karıştı! Polis vatandaşların elinden zor aldı

Ankara'da ortalık karıştı! Polis vatandaşların elinden zor aldı

İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

Günün transfer iddiaları (1 Ocak 2018))

Günün transfer iddiaları (1 Ocak 2018))

Adnan Oktar yılbaşında dansöz oynatıp kediciklerle eğlendi

Adnan Oktar yılbaşında dansöz oynatıp kediciklerle eğlendi

Nadide Sultan hamile olduğunu açıkladı!

Nadide Sultan hamile olduğunu açıkladı!

Tarihin en pahalı 30 transferi

Tarihin en pahalı 30 transferi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep'te polise ateş açıldı

Gaziantep'te polise ateş açıldı

Kocaeli’de ölüm yolunda yine kaza: 2 ölü

Kocaeli’de ölüm yolunda yine kaza: 2 ölü

Hamas Sözcüsü Zuhri: Erdoğan ile gurur duyuyoruz

Hamas Sözcüsü Zuhri: Erdoğan ile gurur duyuyoruz

Ankara'da ortalık karıştı! Polis vatandaşların elinden zor aldı

Ankara'da ortalık karıştı! Polis vatandaşların elinden zor aldı

Selfie çekerken hayatını kaybetti

Selfie çekerken hayatını kaybetti

Kentte büyük panik! Hastane doldu taştı...

Kentte büyük panik! Hastane doldu taştı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.