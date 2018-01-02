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İran'daki protestolar

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 14:24 | Son Güncelleme 34 dakika önce

- Ülkede perşembe gününden bu yana süren rejim karşıtı gösterilerde en az 23 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - İran'da perşembe gününden bu yana devam eden rejim karşıtı gösterilerde en az 23 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İran resmi makamlarının açıklamaları ve ülke medyasında yer alan haberlere göre, Loristan eyaletine bağlı Dorud ilçesinde 4, Huzistan eyaletine bağlı İze ilçesinde 2, Hemedan eyaletine bağlı Tuyserkan ilçesinde 3, İsfahan eyaletine bağlı Şahin Şehr kentinde 3, Humeynişehr kentinde 3, Necef Abad kentinde 1, Gahderican ilçesinde 6 kişi hayatını kaybetti. Yine İsfahan eyaletine bağlı Kehriz Seng ilçesinde 1 güvenlik görevlisi öldürüldü.

İran makamlarının açıklamalarına göre, gösterilerde en az 500 kişi gözaltına alındı. Resmi olmayan kaynaklar ise bu sayının birkaç kat fazla olduğunu belirtiyor.

Tahran Vali Yardımcısı Ali Asgar Nasirbaht yaptığı açıklamada, "Tahran'da cumartesi günü 200, pazar 150, dün 100 kişi olmak üzere toplam 450 kişi gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başladı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protesto eylemleri, Tahran, Kermanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.

(AA)

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