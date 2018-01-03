İran'daki protestolar

İSTANBUL (AA) - İran'daki rejim karşıtı gösterilerde 2 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Seyyid Muhammed Bethai Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Körü körüne kargaşa ve şiddet olayları günahsız insanları kurban ediyor. Armin ve Şayan adında 2 öğrencimizi kaybetmenin acısı içerisindeyim." ifadelerini kullandı.
İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protesto eylemleri, Tahran, Kermanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı. Ülke genelindeki olaylarda şimdiye kadar en az 23 kişinin hayatını kaybettiği, 1000'den fazla göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.
(AA)
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