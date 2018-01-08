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İran'daki protestolar

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 15:15 | Son Güncelleme 34 dakika önce

- İran'da önceki hafta gerçekleşen protestolarda gözaltına alınan bir kişi hapishanede hayatını kaybetti - Tahran milletvekili Sadıki: "İstihbarat makamlarından aldığım bilgiye göre, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan bu kişi intihar etmiştir"

İSTANBUL (AA) - İran'da 28 Aralık 2017'de başlayan ve yaklaşık bir hafta süren protestolarda emniyet güçlerince gözaltına alınan Sina Gamberi isimli bir kişinin hapishanede intihar ettiği iddia edildi.

İran'dan yayın yapan İtimad Online haber sitesine göre, İran meclisindeki Tahran milletvekili Mahmud Sadıki yaptığı bir açıklamada, Gamberi'nin ölümünü doğruladı.

Sadıki, "Maalesef Sina Gamberi'nin öldüğü haberi doğrudur. İstihbarat makamlarından aldığım bilgiye göre, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan bu kişi, Evin Hapishanesi'nde intihar etmiştir." dedi.

Milletvekili Sadıki, konunun araştırıldığını sözlerine ekledi.

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayılmıştı.

Ülke genelindeki olaylarda 20'nin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

(AA)

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