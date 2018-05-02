İran'daki Sünnilerin sorunları

Rahimi, "Sünnilerin temel sorunları, ibadet ve Tahran gibi şehirlerde Cami inşa etme haklarının ihlal edilmesidir. Biz Sünnilerin yaşadığı şehirlerde, Tahran'da Cami ve mescit inşa etmek istiyoruz." dedi.

Konuyu Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ve İran Hükümet Sözcüsü Muhammed Bakır Nubaht gibi kabine üyelerine defalarca iletmelerine rağmen Ruhani hükümetinden bir dönüş olmadığını dile getiren Rahimi, durumun Sünnilerin yönetime bakış açılarını olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Rahimi, "Seçimlerde Sünnilerin çoğunluğu Hasan Ruhani'ye oy verdi. Cumhurbaşkanı Ruhani, Sünnilere yönetim kademelerinde yer vereceği vaadini bir kaç numune dışında yerine getirmedi. Fırsat eşitliği ve adalet zemininde hareket edilmesi toplumsal uyuma katkı sağlayacaktır." dedi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya konuşan Rahimi, fırsat eşitliği çerçevesinde devletin yönetim kademelerinde Sünnilerin de istihdam edilmesi gerektiğini söyledi.

İstihdam edilmede Sünnilerin mezhepleri sebebiyle liyakat esasına riayet edilmeden pozisyonlarını kaybettiklerine değinen Rahimi, ülkenin cumhurbaşkanlığı makamımda oturan kişinin anayasa gereği Şii olması dışında diğer makamlar için böyle bir hükmün bulunmadığını belirtti.

Sünnilerin devlet dairelerinde istihdam yapılmadığını aktaran Rahimi, Cumhurbaşkanı Ruhani döneminde sadece çalışma bakanı yardımcısı ile bir büyükelçinin Sünnilerden atandığını kaydetti.

Nüfusun yaklaşık 80 milyon olduğu İran'da resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 15 milyon Sünni vatandaş bulunuyor.

