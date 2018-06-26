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İran'daki yoğun kum fırtınası toz miktarını 5 kat artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 12:45 | Son Güncelleme

İran'daki yoğun kum fırtınası toz miktarını 5 kat artırdı

İSTANBUL (AA) - İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle havadaki toz miktarının normal değerlerin yaklaşık 5 kat üzerine çıktığı bildirildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan meteoroloji uzmanı Murtaza Ferci, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zehek'teki şiddetli kum fırtınasının hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Sistan bölgesinde havadaki toz miktarının normal sınır olan 150 mikrogramdan 803 mikrograma yükseldiğini dile getiren Ferci, "Saatte 97 kilometre hıza ulaşan kum fırtınası havadaki toz miktarını 5 kat artırdı." dedi.

Görüş mesafesinin 800 metreye kadar düştüğünü belirten Ferci, eyaletin kuzey bölgelerinden başlayan kum fırtınasının yarın da etkili olacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Kum Fırtınası Sistan-Beluçistan

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