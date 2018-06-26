İran'daki yoğun kum fırtınası toz miktarını 5 kat artırdı

İSTANBUL (AA) - İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle havadaki toz miktarının normal değerlerin yaklaşık 5 kat üzerine çıktığı bildirildi.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan meteoroloji uzmanı Murtaza Ferci, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zehek'teki şiddetli kum fırtınasının hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.
Sistan bölgesinde havadaki toz miktarının normal sınır olan 150 mikrogramdan 803 mikrograma yükseldiğini dile getiren Ferci, "Saatte 97 kilometre hıza ulaşan kum fırtınası havadaki toz miktarını 5 kat artırdı." dedi.
Görüş mesafesinin 800 metreye kadar düştüğünü belirten Ferci, eyaletin kuzey bölgelerinden başlayan kum fırtınasının yarın da etkili olacağını sözlerine ekledi.
Milletvekili seçilen Alpay Özalan'ın babası hayatını kaybetti
Son dakika! CHP'de istifa depremi
Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması
Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi
İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat
Deri kıyafetleriyle katıldılar! Dünyanın en büyük yüzen fetiş seks festivali
Avrupa'nın en güzel 30 kasabası seçildi! Bakın Türkiye'den hangi yer listede
FT: Erdoğan gibi güçlü liderler bile günah keçisine ihtiyaç duyar
Ünlü modelle evli profesör öğrencisiyle ilişkiye girince işinden oldu!
Eşinin 14 yaşındaki yeğenini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)
Okuyucu Yorumları 0 yorum