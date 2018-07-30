İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran ile ABD arasında bir görüşmenin söz konusu olmadığını söyledi.
Kasımi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İran'a yönelik "düşmanca" tavrı sürdükçe müzakerenin mümkün olmayacağını belirterek, "ABD güvenilir olmadığını her gün göstermektedir. Bu tarz bir siyasete sahip ABD'yle görüşmek kesinlikle söz konusu olmayacaktır." dedi.
Sözcü Kasımi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran aleyhine açıklamalarının ülke dışındaki rejim muhaliflerinin İran'ı savunmalarına sebep olmasından dolayı memnuniyetlerini ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in geçen günlerdeki Umman ziyaretini hatırlatan basın mensupları, bu ziyaretin ardından Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'nin ABD'ye gittiğini belirterek, bunun bir ara buluculuk girişimi olup olmadığını sordu. Kasımi, "Bin Alevi'nin ABD'deki görüşmelerinin içeriğine dair bilgim yok." karşılığını vermekle yetindi.
Umman, ABD ile İran arasında ara buluculuk özelliğiyle tanınıyor.
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