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İran'dan ABD yaptırımlarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 14:26 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin yarın devreye girecek ilk aşama yaptırımlarının ülkenin sivil havacılık sektörünü hedef almasına tepki gösterdi - Zarif, ABD yaptırımları nedeniyle ülkesinin zor günler geçirdiğini ve İsrail'in İran'ı yok etmek için seferber olduğunu söyledi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin yarın devreye girecek ilk aşama yaptırımlarının ülkenin sivil havacılık sektörünü hedef almasına tepki gösterdi.

İran'da Gazeteciler Günü münasebetiyle düzenlenen törende konuşan Zarif, "İran halkını düşünüyorsanız neden getirdiğiniz yaptırımların ilk aşaması sivil havacılığı hedef alıyor?" dedi.

- "Trump dünyada izole edildi"

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle İran'ın zor bir dönemden geçtiğini belirten Zarif, şunları söyledi:

"Hassas dönemler geçirdiğimiz doğrudur ve ABD'nin zorbalığı ve ekonomik baskıları bazı sorunlara yol açabilir ancak gerçekte ABD dünyada izole edilmiştir. Bugün herkes İran'ın yalnızlığından değil, Trump'ın izole edilmesinden söz ediyor."

- "Yaptırımlardan halk zarar görüyor"

İran'ın ekonomik baskı ve tehditlerle politikalarının değişmeyeceğini vurgulayan Zarif, ABD'nin uyguladığı yaptırımlardan en çok zararı halkın gördüğünün de bir gerçek olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ön koşulsuz görüşme teklifine de değinen Zarif, İran'ın müzakere masasını hiçbir zaman terk etmediğini ancak Trump'ın müzakerelerde ciddi olduğuna kimsenin inanmadığını belirtti.

Konuşmasında ABD ile birlikte İsrail ve yaptırımları destekleyen Suudi Arabistan'ı da hedef alan Zarif, bu üç ülkenin dünyada şiddet, zorbalık ve güvensizliğin sembolü haline geldiğine dikkati çekerek, "İsrail ve düşmanlar İran adındaki ülkenin yok edilmesi için seferber oldu ancak bu boş bir hayalden öte bir şey değil." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından açıklanan yaptırımların ilk aşaması yarın itibarıyla devreye giriyor.

İlk yaptırım paketinin uygulanmasıyla İran hükümetinin, ABD doları satın alması, altın ve değerli madenlerle ticaret yapması yasaklanıyor. Yaptırımlar kapsamında İran'ın uçak ve uçak parçası ithalatı da engelleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Zarif

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