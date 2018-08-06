İran'dan ABD yaptırımlarına tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin yarın devreye girecek ilk aşama yaptırımlarının ülkenin sivil havacılık sektörünü hedef almasına tepki gösterdi.

İran'da Gazeteciler Günü münasebetiyle düzenlenen törende konuşan Zarif, "İran halkını düşünüyorsanız neden getirdiğiniz yaptırımların ilk aşaması sivil havacılığı hedef alıyor?" dedi.

- "Trump dünyada izole edildi"

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle İran'ın zor bir dönemden geçtiğini belirten Zarif, şunları söyledi:

"Hassas dönemler geçirdiğimiz doğrudur ve ABD'nin zorbalığı ve ekonomik baskıları bazı sorunlara yol açabilir ancak gerçekte ABD dünyada izole edilmiştir. Bugün herkes İran'ın yalnızlığından değil, Trump'ın izole edilmesinden söz ediyor."

- "Yaptırımlardan halk zarar görüyor"

İran'ın ekonomik baskı ve tehditlerle politikalarının değişmeyeceğini vurgulayan Zarif, ABD'nin uyguladığı yaptırımlardan en çok zararı halkın gördüğünün de bir gerçek olduğunu ifade etti.