İSTANBUL (AA) - İran, ABD ile görüşme masasına oturmak için bu ülkenin "nükleer anlaşmaya dönmesini" şart koştu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "ön şart olmaksızın İran'la görüşebileceği" yönündeki açıklamalarına ilk tepki İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanı Hamid Ebuturabi'den geldi.
Ebuturabi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran milletine saygı, düşmanlıkların azaltılması ve ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi görüşme zeminini oluşturacaktır." ifadesini kullandı.
ABD'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşebileceğini belirterek, "İran isterse kesinlikle görüşürüz. Diğer insanlarla konuşmakta bir sorun yok. Özellikle bu kişilerle muhtemel bir savaşa gireceğin, ölümlerin olabileceği durumlarda görüşürsün. Bunda bir sorun yok. Kuzey Kore lideriyle de görüştüm." demiş ve Ruhani ile görüşmesine yönelik ön şartı olmadığını kaydetmişti.
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