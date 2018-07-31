HABER

İran'dan ABD'ye "nükleer anlaşmaya dönme" şartı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 06:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanı Hamid Ebuturabi: - "İran milletine saygı, düşmanlıkların azaltılması ve ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi görüşme zeminini oluşturacaktır"

İSTANBUL (AA) - İran, ABD ile görüşme masasına oturmak için bu ülkenin "nükleer anlaşmaya dönmesini" şart koştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "ön şart olmaksızın İran'la görüşebileceği" yönündeki açıklamalarına ilk tepki İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanı Hamid Ebuturabi'den geldi.

Ebuturabi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran milletine saygı, düşmanlıkların azaltılması ve ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi görüşme zeminini oluşturacaktır." ifadesini kullandı.

ABD'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşebileceğini belirterek, "İran isterse kesinlikle görüşürüz. Diğer insanlarla konuşmakta bir sorun yok. Özellikle bu kişilerle muhtemel bir savaşa gireceğin, ölümlerin olabileceği durumlarda görüşürsün. Bunda bir sorun yok. Kuzey Kore lideriyle de görüştüm." demiş ve Ruhani ile görüşmesine yönelik ön şartı olmadığını kaydetmişti.

PARTNERHücreden mega yataHücreden mega yata
Terörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren kanun Resmi Gazete’deTerörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren kanun Resmi Gazete’de
Yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandıYeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanı Hamid Ebuturabi

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Son dakika! 2018 YKS sonuçları açıklandı! Tercihler ne zaman?

Son dakika! 2018 YKS sonuçları açıklandı! Tercihler ne zaman?

Mısır'da hastanede büyük şok! Akılalmaz olay

Mısır'da hastanede büyük şok! Akılalmaz olay

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ölümcül hataya rekor tazminat davası

Ölümcül hataya rekor tazminat davası

Bedelli askerlikte son durum! Yoklama kaçakları ve bakayalar dikkat!

Bedelli askerlikte son durum! Yoklama kaçakları ve bakayalar dikkat!

Ağrı'da ot toplamak için evden çıkan yaşlı adam geri dönmedi

Ağrı'da ot toplamak için evden çıkan yaşlı adam geri dönmedi

On Numara sonuçları 30 Temmuz: On bilen dört kişiye 78 biner lira! (MPİ sorgulama)

On Numara sonuçları 30 Temmuz: On bilen dört kişiye 78 biner lira! (MPİ sorgulama)

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.