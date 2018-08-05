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İran'dan ayrılan Afgan işçiler ülkede yeni iş alanı açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 17:31 | Son Güncelleme

İran'dan ayrılan Afgan işçiler ülkede yeni iş alanı açıyor

İran'da ulusal para birimi tümenin dolar karşısında aşırı değer kaybetmesi nedeniyle Afgan mültecilerin bir çoğunun işlerini bırakarak ülkeyi terk etmesinin, İranlılar için yeni iş imkanı yarattığı belirtildi.

İranlı bölgesel konular uzmanı Ferzad Ramazani Buneş, Afgan mültecilerin ülkeden ayrılmasının İranlı işçiler için yeni iş imkanı yarattığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre, Buneş, Afganların İran'daki gelirlerinin düşmesi nedeniyle ülkelerine geri dönmeye başladığını ve bunun İranlı işçiler için yeni iş imkanı yarattığını ifade etti.

İran'daki Afgan mültecilerin ağır işlerde çalıştıklarına dikkati çeken Buneş, "Afgan mültecilerin sahip oldukları yetenekler sebebiyle İranlı işçiler işsiz kalmıştı." dedi.

Buneş, İran'dan ayrılan Afgan mültecilerin ülkelerinin yanı sıra Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'ye de gidebileceğini kaydetti.

İranlı uzman ayrıca, şu ana kadar ülkeden ayrılan Afgan mülteci sayısına ilişkin net bir bilgisi olmadığını sözlerine ekledi.

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Üyesi Muhammed Rıza Rahimi, hafta başında yaptığı açıklamada, ulusal para birimi tümenin dolar karşısında aşırı değer kaybetmesi nedeniyle birçok Afgan işçinin ülkeyi terk ettiğini belirtmişti.

Son günlerde İran tümenindeki ciddi düşüşe karşılık Afgan parasının değer kazandığını aktaran Rahimi, "Afgan parası bizim (İran) paramızdan daha değerli. Afganların İran'daki gelirleri son derece düştü. Gizli oturumda altyapı ve hizmet sektöründe çalışan Afganların yerine yüz binlerce işçinin temini konusu görüşüldü." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afgan göçmen İRAN

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