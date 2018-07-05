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İran'dan "Hürmüz Boğazı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 17:28 | Son Güncelleme

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının söz konusu olmadığını çünkü konunun uluslararası kurallarla bağlantılı olduğunu ve riayet edilmesi gerektiğini söyledi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının söz konusu olmadığını çünkü konunun uluslararası kurallarla bağlantılı olduğunu ve riayet edilmesi gerektiğini belirtti.

İran Meclis Haber Ajansı ICANA'ya konuşan Felahetpişe, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin İsviçre ziyareti sırasında ABD'nin ülkesinin petrol ihracatını engellemesinin bölge ülkelerinin de petrol ihraç edemeyeceği anlamına geldiğine yönelik sözlerini yorumladı.

Ruhani'nin açıklamalarının stratejik Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılacağı şeklinde algılandığını hatırlatan Felahetpişe, "Cumhurbaşkanı Ruhani, Hürmüz Boğazı'nı kapatmayı kastetmedi. İran'ın petrol ihraç edememesi durumunda oluşacak krizde hiçbir ülkenin petrol ihraç etmemesi gerektiğini ifade etti." dedi.

Felahetpişe, boğazın kapatılmasının söz konusu olmadığını çünkü konunun uluslararası kurallarla bağlantılı olduğunu ve riayet edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salı günü İsviçre'de ülkedeki İranlılarla bir araya geldiği toplantıda, "ABD yönetimi 'İran'a bir damla petrol ihracat ettirmeyeceğiz' demiş. Bu tüm bölge petrolünün ihraç edilemeyeceği anlamına gelmektedir. Eğer bunu yaparsanız sonuçlarına da katlanırsınız." açıklamasında bulunmuştu.

Açıklama, Basra ile Umman Körfezleri arasında yer alan ve küresel petrol ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan gerçekleştirilen ihracatı "İran'ın engelleme tehdidi" olarak yorumlanmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Bill Urban, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağı tehdidine karşı bölgede petrol ticaretini korumak için askeri güç kullanmaya hazır oldukları mesajını vermişti.

Ruhani'nin açıklamalarının ardından Devrim Muhafızları Ordusu'nun önde gelen komutanlarından Kasım Süleymani ve İsmail Kevseri gibi isimler yaptıkları açıklamada, Ruhani'ye destek verdiklerini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Haşmetullah Felahetpişe Hürmüz Boğazı İRAN

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