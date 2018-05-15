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İran’dan İsrail'e karşı Lübnan'a destek mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 12:22 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail'in saldırganlığına karşı Lübnan'a destek vermeyi sürdüreceklerini açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail'in saldırganlığına karşı Lübnan'a destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Ruhani, Lübnan'ın yeni Tahran Büyükelçisi Hasan Abbas'ı kabul etti.

Görüşmede, Lübnan'ın bölgedeki en önemli ülkelerden biri olduğunu ifade eden Ruhani, Tahran ve Beyrut arasında her alanda derin ilişkiler geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Lübnan'daki istikrar ve güvenliğin korunmasının önemine dikkati çeken Ruhani, "İran, siyonist rejimin her türlü saldırgan girişimine karşı Lübnan'a desteğini sürdürecektir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Lübnan ruhani

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