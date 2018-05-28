İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "İran ve İsrailli yetkililerin Ürdün'ün başkenti Amman'da gizli görüşme yaptıkları" yönündeki iddiaları yalanladı.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Kasımi, Ürdün'ün başkenti Amman'da İran ve İsrailli yetkililerin görüştükleri yönündeki iddiaların yalan olduğunu söyledi.
Suudi Arabistan'ın Londra merkezli yayın yapan "İlaf" gazetesi, görüşmede hazır bulunan bir kaynağa dayandırdığını belirttiği haberinde, "İran'ın Amman Büyükelçisi Mucteba Firdevsi Bur'un da aralarında yer aldığı İranlı emniyet yetkilileri ile Mossad Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu İsrailli yetkililerin, Amman'daki bir otelin farklı odalarında konakladığını ve taraflar arasındaki müzakerenin, mesajları taşıyan Ürdünlü bir ara bulucu tarafından yürütüldüğünü" öne sürmüştü.
Dolaylı müzakerenin konusunun Suriye'nin güneybatısında, özellikle de Dera ve Kuneytara kentlerinde çıkması beklenen çatışmalar olduğu belirtilen haberde, "Görüşme sonucu İran'ın yanı sıra Lübnan Hizbullahı ve diğer Şii grupların, söz konusu bölgede Esed güçleri ile muhalifler arasında çıkması beklenen çatışmalara katılmaması ve Ürdün'ün de sınırlarını geçişlere karşı koruması yönünde anlaşmaya varıldı." iddialarına yer verilmişti.
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