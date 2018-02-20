HABER

İran'dan İsveç'e tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 10:35 | Son Güncelleme

İran, Mossad'a casusluk yapmaktan idama mahkum edilen akademisyene vatandaşlık veren İsveç'in büyükelçisini bakanlığa çağırdı

İran'da casusluk ve nükleer fizikçilerin öldürülmesinde rolü olduğu gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan akademisyen Ahmed Rıza Celali'ye İsveç tarafından vatandaşlık verilmesi üzerine bu ülkenin Tahran büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, yaptığı yazılı açıklamada, İsveç hükümetinin tutumunu "İran'ın içişlerine müdahale" olarak niteleyerek, bakanlığa çağrılan büyükelçiye konuya ilişkin İran'ın "şiddetli" itirazlarının iletildiğini belirtti.

Kasımi, söz konusu kişinin suçunu itiraf ettiğini ve cezasını çekmekte olduğunu hatırlatarak, böyle birine vatandaşlık verilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

İsveç Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü, Tahran'daki Evin Cezaevi'nde tutuklu bulunan Celali'ye vatandaşlık hakkı verdiğini duyurmuştu.

İsveç'in başkenti Stockholm'daki Karolinska Enstitüsü'nde tıp doktoru ve öğretim görevlisi olan Celali, Nisan 2016'da İran'da tutuklanmıştı. İranlı akademisyen, İranlı nükleer fizikçilerin öldürülmesinde İsrail İstihbarat Örgütü Mossad'a bilgi vermek ve casusluk yapmaktan idama mahkum edilmişti.

Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi de, Celali'nin, İran'ın nükleer ve savunma planları ve personeli hakkında bilgileri Mossad ajanlarına verdiğini itiraf ettiğini duyurmuştu. Celali'nin idam kararı geçen yıl aralık ayında temyiz mahkemesi tarafından onanmıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN isveç

En Çok Okunan Haberler

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Demirtaş'tan olay yaratacak Öcalan ve hükümet iddiası!

Demirtaş'tan olay yaratacak Öcalan ve hükümet iddiası!

Bakırçay’da son yılların en kapsamlı temizliği

Bakırçay’da son yılların en kapsamlı temizliği

ERÜ İlahiyatta emeklilik töreni Prof. Dr. Veli Kayhan emekli oldu

ERÜ İlahiyatta emeklilik töreni Prof. Dr. Veli Kayhan emekli oldu

Dicle Elektrik, Şanlıurfalı minikleri sevindirdi

Dicle Elektrik, Şanlıurfalı minikleri sevindirdi

Adana inşaat fuarı

Adana inşaat fuarı

Şehzadeler’de yollar çamurdan kurtuluyor

Şehzadeler’de yollar çamurdan kurtuluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.