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İran'dan kuraklık açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 15:10 | Son Güncelleme

Meteoroloji Kurumu Kriz Yönetimi Başkanı Sadık Ziyaiyan, son 10 ayda ülke genelinde ortalama sıcaklığın mevsim normallerine göre 1,3 derece arttığını bunun ülkenin bütün bölgelerinde hissedildiğini belirtti.

İran'da son 10 ayda ortalama sıcaklığın 1,3 derece arttığı bildirildi.

Meteoroloji Kurumu Kriz Yönetimi Başkanı Sadık Ziyaiyan, ülkedeki kuraklıkla ilgili yaptığı açıklamada, son 10 ayda ülke genelinde ortalama sıcaklığın mevsim normallerine göre 1,3 derece arttığını bunun ülkenin bütün bölgelerinde hissedildiğini belirtti.

Bu süre boyunca ülkenin çeşitli noktalarında hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aştığını ifade eden Ziyaiyan, Batı Azerbaycan eyaletinin sıcaklık ortalamasının yüzde 2,2 artarak kuraklıktan en çok etkilenen bölge olduğunu söyledi.

Ziyaiyan, başkent Tahran'da da sıcaklığın ortalama 1,5 arttığını aktararak, ülkedeki kuraklığın iklim değişikliği ve küresel ısınmanın bir sonucu olduğunu kaydetti.

İran'da ülkenin her noktasına yayılan kuraklık zaman zaman bazı bölgelerde protesto ediliyor. Ülkede son yıllarda etkisini gösteren kuraklık nedeniyle Batı Azerbaycan eyaletindeki Urumiye Gölü, İsfahan'daki Zayende Nehri gibi su kaynaklarının önemli bir kısmı kurudu. Ülkedeki kuraklık tarımı olumsuz etkilerken geçimini çiftçilik yaparak sağlayan kesimi de kent merkezlerine göçe zorluyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN kuraklık

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