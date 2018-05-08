İran'dan nükleer anlaşma açıklaması

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi durumunda ülkesinin kayıtsız kalmayacağını belirtti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberine göre Şemhani, ABD Başkanı Trump'ın bu akşam vereceği kararla nükleer anlaşmadan çekilme ihtimalini değerlendirdi.

Şemhani, ABD Başkanı Trump’ın nükleer anlaşmayı tamamen ortadan kaldırma tutumundan vazgeçmiş olabileceğini, buna da bazı Avrupa ülkelerinin anlaşmanın yeniden düzenlenmesine yönelik söylemlerinin sebep olduğunu söyledi.

Şemhani, "büyük bir hata" olarak değerlendirdiği Avrupa'nın stratejisine karşı ülkesinin kararlı bir şekilde duracağını ve yeni imtiyazları kabul etmeyeceğini kaydetti.

Şemhani, "Bu strateji, kesinlikle başarısız olacak ve başarısızlıktaki en büyük pay da Avrupa'ya ait olacak." dedi.

Trump'ın anlaşmayı Avrupa'nın uyarılarını dikkate almadan iptal edebileceği ihtimalinden de söz eden Şemhani, "Eğer anlaşma ABD'nin saldırıları nedeniyle çökerse bu durum onların menfaatlerine olmayacak. ABD, İran aleyhinde düğmeye basarsa kayıtsız kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

