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İran’dan Rusça’nın okullarda "ikinci dil" olarak öğretilmesi teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 23:02 | Son Güncelleme

İran, Rusya’ya Farsça ve Rusça'nın karşılıklı olarak iki ülkedeki okullarda "ikinci dil" olarak öğretilmesi teklifinde bulundu - İran'ın 80 milyonluk nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan İranlı Türkler, hükümetin okullarda Türkçe yerine Rusça öğretme teklifine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi

İran, Rusya’ya Farsça ve Rusça'nın karşılıklı olarak iki ülkedeki okullarda "ikinci dil" olarak öğretilmesi teklifinde bulundu.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret eden İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhammed Bethai, Duma Meclisi Bilim ve Eğitim Komitesi Başkanı Vyacheslav Nikonov'la bir araya geldi.

Görüşmede, Nikonov'a Farsça ve Rusça'nın karşılıklı olarak iki ülkedeki okullarda ikinci dil olarak öğretilmesi teklifinde bulunan Bethai, bu teklifi Rusya Eğitim Bakanı ile de paylaştığını söyledi.

Bethai, "İran hükümeti, ikinci dil olarak İngilizce'nin tekelini kırmayı ve diğer dilleri özellikle de Rusça'yı ülkede yaygınlaştırmayı hedefliyor." dedi.

Duma Meclisi Bilim ve Eğitim Komitesi Başkanı Nikonov'un da ülkesinin teklife olumlu baktığını belirterek, bazı Rus eğitim merkezlerinde ikinci bir dil olarak öğretilen Çin diliyle birlikte Farsça öğretiminin de planlandığını ifade etti.

- Ülkedeki Türkler tepki gösterdi

İran'ın, Rusya’ya Farsça ve Rusça'nın karşılıklı olarak iki ülkedeki okullarda "ikinci dil" olarak öğretilmesi teklifinde bulunması, uzun yıllardır Türkçe'nin ikinci dil olarak öğretilmesini talep eden İranlı Türklerin tepkisine neden oldu.

İran'ın 80 milyonluk nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan İranlı Türkler, hükümetin Türkçe yerine okullarda Rusça öğretme teklifine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

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Farsça İRAN Rusça

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