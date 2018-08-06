İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönmesi halinde bu ülkeyle müzakereye açık olduklarını söyledi.
İran devlet televizyonunda canlı yayında açıklamalar yapan Ruhani, ABD'nin yaptırımları devam ederken bu ülkeyle müzakerelerin bir anlamı olmayacağını belirtti.
- "Trump İran'da karışıklık çıkarmayı amaçlıyor"
Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın ön koşulsuz görüşme teklifinin gelecek seçimlerde Amerikan kamuoyunu etkilemek ve İran'da karışıklık çıkarmaya yönelik olduğunu ifade etti.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, “Yaptırım uygularken müzakereye davet etmenin bir anlamı yok. Müzakere için şartımız karşı tarafın sadakatini göstermesi ve nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesidir. Bizim müzakere için ön koşulumuz yok." dedi.
İran'ın her zaman müzakereye vurgu yaptığını ve bunun örneğinin de nükleer anlaşmada görüldüğünü belirten Ruhani, "Müzakerenin temeli sadakattir, masayı terk edip yaptırım uygulayan biriyle nasıl müzakere edeceğiz." diye konuştu.
- Avrupa'dan somut eylemler bekliyoruz
İran'ın bugün ABD’ye karşı yalnız olmadığını ve anlaşmanın tarafı diğer ülkelerin anlaşmaya bağlı olduğunu söyleyen Ruhani, "Avrupalı ortaklarımız ve diğer ülkeler ellerinden geleni yaptı ancak biz somut eylemler bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
ABD'nin yarın devreye girecek yaptırımlarına ilişkin Ruhani, “Asıl ambargolar üç ay sonra başlayacak. Avrupa, Çin ve Rusya bize gelecek ambargolara direnme sözü verdi. Bu şartlarda Asya ülkeleri bizim için çok önemli fakat Avrupa’yla ilişkilerimizi geliştirmemek için de bir engel yok.” şeklinde konuştu.
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