HABER

İran'dan Türkiye'ye destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 01:26 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD yaptırımları karşısında Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin Türkiye aleyhinde izlediği politikaları eleştirerek, Türkiye için her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Kasımi, "Türkiye ve Türk halkı, dışarıdan kontrol edilen baskılar karşısında başarılı olabilir." dedi.

Son günlerde yaşananlara ilişkin Kasımi, ABD yaptırımları karşısında Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.

Türkiye ile İran'ın birbiriyle iyi birer dost olabileceğini belirten Kasımi, "Milletlerin iradesi, zorbalık ve tehditlerle değiştirilemez." diye konuştu.

Kasımi, İran'a komşu olan diğer devletlerin de İran'ı yanlarında hissetmeleri gerektiğini belirterek, bölge ülkeleri arasında işbirliğinin önemine değindi.

PARTNERYok artık! Evinde bulduğu zehirli akrebi besliyorYok artık! Evinde bulduğu zehirli akrebi besliyor
Korkutan görüntü! Yağmur bulutları yeniden Karadeniz üstündeKorkutan görüntü! Yağmur bulutları yeniden Karadeniz üstünde
Meteoroloji'den son dakika kritik uyarı!Meteoroloji'den son dakika kritik uyarı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD behram kasimi İRAN iran dışişleri bakanlığı İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi Türkiye yaptırım

En Çok Okunan Haberler

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Türk çelik şirketleri Trump'a meydan okudu: ABD bizim tek pazarımız değil!

Türk çelik şirketleri Trump'a meydan okudu: ABD bizim tek pazarımız değil!

ABD'nin yaptırım kararı ve dolardaki artış sonrası İtalya'dan Avrupa'ya Euro mesajı: Türkiye'ye bakıp ibret alalım!

ABD'nin yaptırım kararı ve dolardaki artış sonrası İtalya'dan Avrupa'ya Euro mesajı: Türkiye'ye bakıp ibret alalım!

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkutan görüntü! Yağmur bulutları yeniden Karadeniz üstünde

Korkutan görüntü! Yağmur bulutları yeniden Karadeniz üstünde

Meteoroloji'den son dakika kritik uyarı!

Meteoroloji'den son dakika kritik uyarı!

Nagehan Alçı'dan canlı yayında flaş açıklama: Yerel seçimler bu sonbaharda olacak

Nagehan Alçı'dan canlı yayında flaş açıklama: Yerel seçimler bu sonbaharda olacak

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

İzol aşiretinden iş adamı Hasan İzol, kurun yükselmesine bir deste dolar yakarak tepki gösterdi

İzol aşiretinden iş adamı Hasan İzol, kurun yükselmesine bir deste dolar yakarak tepki gösterdi

Şırnak'ta şehit edilen 2 askerin intikamı alındı! Halit Ericek öldürüldü!

Şırnak'ta şehit edilen 2 askerin intikamı alındı! Halit Ericek öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.