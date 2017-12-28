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İran'dan Türkiye'ye son dakika seyahat uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 16:32 | Son Güncelleme 10 saat önce

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, yeni yıl arifesinde Türkiye'deki güvenlik koşullarını gerekçe göstererek İran vatandaşlarından gerekli olmadığı takdirde Türkiye'ye seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

İran'dan Türkiye'ye son dakika seyahat uyarısı

Büyükelçilik tarafından İran medyasına gönderilen bildiride, "Türkiye'deki olağanüstü halin devamı" ve "Türk güvenlik yetkililerinin uyarıları" gerekçe gösterilerek, yurttaşlardan Türkiye'ye "gereksiz seyahatlerden" kaçınılması istendi.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA ve bazı diğer haber ajansları tarafından aktarılan açıklamada, ayrıca İran yurttaşlarından Türkiye'deki kalabalık ortamlardan uzak durmaları talep edildi.

BEŞİKTAŞ ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Başta Beşiktaş olmak üzere İstanbul'daki bazı ilçelerde güvenlik gerekçesiyle yılbaşı etkinliklerinin yasaklandığına değinilen açıklamada, Türk Polisi tarafından yapılan güvenlik uyarılarına da geniş yer verildi.

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Türkiye İRAN Ankara Büyükelçiliği seyahat uyarısı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
terör memleketi iran bile bizden korkuyor batı da kıskanıyor anaaa dünyada yanlız kaldık akterör her yerde troll mü karşına çıkar höh mü bilemiyorsun ki
Bizde çok meraklıydık iranlılara.Mümkünse gelmesinler
Biz kimsenin başına kötü birşey gelmesini istemiyez ülkemizde.. Gelecek olanda Allah'tansa yapacak birşeyimiz yok.. İran'a giden Türk vatandaşlarının %100 güvenliğini veremezsiniz İran olarak...
Gelmeyin bizde bu araplara meraklıydık
gelirseniz sizin gibilerinden adisi yok tamammı gelmeyın ula gelmeeeyıınnn
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