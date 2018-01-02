"İran'ın bir an önce huzura kavuşmasını diliyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, İran'ın istikrarsız bir ortama sürüklenmesinden üzgün olduklarını belirterek, "Can kayıplarını beraberinde getiren olayların bir an önce sona ermesini ve komşumuzun yeniden huzura kavuşmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tanrıverdi, İran'da geçen haftadan beri süren protestolara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 1,3 milyar dolar civarında hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı bulunan İran'ın Türk hazır giyim sektörü için çok önemli bir pazar olduğunu bildirdi.

Önceki yıl İran'a 369 milyon dolar hazır giyim ihracatı gerçekleştirdikleri bilgisini veren Tanrıverdi, yolcu beraberindekilerle birlikte çok daha yüksek bir ihracattan söz ettiklerini, Çin'in ardından İran'ın ikinci büyük hazır giyim tedarikçisi olduklarını aktardı.

Tanrıverdi, İran hükümetinin Mart 2017'de yayımladığı bir genelge ile ithal edilen hazır giyim ve konfeksiyon ürününün yüzde 20'sinin İran'da üretilmesi şartını getirdiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: