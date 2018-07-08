HABER

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Hatemi'den yolsuzluk uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 17:29 | Son Güncelleme

Muhammed Hatemi, ülkedeki yolsuzluk meselesinin İran'ı tehdit edecek noktaya ulaştığını söyledi

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, yolsuzluk meselesinin İran'ı tehdit edecek noktaya ulaştığını söyledi.

Reformist kanadın lideri sayılan Hatemi, reformist gençlerle bir araya geldiği görüşmede ülkedeki sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkedeki yolsuzluk meselesinin İran ve devrimi tehdit edecek noktaya ulaştığını belirten Hatemi, "Kendi temel ilkelerimiz olarak topluma sunduğumuz yolsuzlukla mücadele ve adaleti sağlama konusunda zaafa düştük." dedi.

Kendisine ait internet sitesinde Hatemi, ülkeye yayılan yolsuzluklar konusunda reformist ya da muhafazakâr ayrımı yapmadığını ifade etti.

Gençlere ülkenin durumuyla ilgili ümitsizliğe kapılmamaları gerektiğini vurgulayan Hatemi, halkın reformlardan ümidini kesmesine neden olacak yaklaşımlardan uzak durulmasını tavsiye etti.

Muhammed Hatemi, "Reformistlerin önceliği İran'ı kurtarmak olmalıdır." ifadesini kullandı.

PARTNERYine bildiğini okuduYine bildiğini okudu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, İncirlik'teGenelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, İncirlik'te
Ünlü cerrah Mehmet Öz'den Suriyeli sığınmacılara ziyaretÜnlü cerrah Mehmet Öz'den Suriyeli sığınmacılara ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hatemi İRAN

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
701 sayılı KHK'da çok ilginç detay! Mersin'de 1 ay önce ölen Yusuf Fındık ihraç edildi

701 sayılı KHK'da çok ilginç detay! Mersin'de 1 ay önce ölen Yusuf Fındık ihraç edildi

İstanbul Şişli'de tüm sokak ve caddelerde asayiş uygulaması!

İstanbul Şişli'de tüm sokak ve caddelerde asayiş uygulaması!

Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler

Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler

ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı

ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı

Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu

Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu

Fethiye'de kayalıklardan düşen Azeri turist hayatını kaybetti

Fethiye'de kayalıklardan düşen Azeri turist hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.