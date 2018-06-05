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İran'ın nükleer faaliyetlerine başlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 14:15 | Son Güncelleme

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, 190 bin santrifüj üretmek için alt yapı çalışmalarına başlamanın, 5+1 ülkeleriyle imzalanan nükleer anlaşmaya aykırı olmadığını söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, ülkesinin nükleer faaliyetleri kapsamında 190 bin santrifüj üretmek için alt yapı çalışmalarına başlamasının, 5+1 ülkeleriyle imzalanan nükleer anlaşmaya aykırı olmadığını belirtti.

Başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Salihi, anlaşmaya imza atan ülkeler sözlerini tutmayarak yaptırımları kaldırmamaları durumunda İran'ın nükleer faaliyetlerine dönüşünün anlaşma öncesinden daha ileri seviyede olmasını planladıklarını dile getirdi.

İran'ın nükleer faaliyetlerinin uluslararası atom enerjisi kurumu ilkelerine uygun barışçıl faaliyetler olduğunu öne süren Salihi, İran Lideri Ali Hamaney'in dün söylediği "190 bin santrifüjden" kastının ne olduğuna açıklık getirdi.

Salihi şunları söyledi:

"Programımız nükleer anlaşmaya aykırı değildir. Biz nükleer anlaşmaya sadığız. Örnek vermek gerekirse, sarı kekten UF6 üretecek tesislere sahibiz. Nükleer anlaşma sonrası 400 ton ham madde depoladık. İlgili tesis 10 yıl aradan sonra modernize edildi. Sarı keki UF6'ya dönüştürmemiz nükleer anlaşmaya aykırı değildir. İran Lideri (Hamaney), 190 bin santrifüj dediğinde, nükleer anlaşma kapsamında ilgili hazırlıkları yapın dedi. Yoksa kısa sürede 190 bin santrifüj üretin demedi."

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, UF4 ve UF6 üretimi ile yeni makinaların (santrifüjler) montajının yapılabileceği merkezin hazırlanması konusunda atom enerjisi kurumuna talimat verdiğini belirten Salihi, bu yönde atılacak adımlarla ilgili Birleşmiş Milletler Atom Enerjisi Kurumu'na resmi mektup sunduklarını belirtti.

Salihi, nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin atacakları adımlar doğrultusunda nükleer faaliyet programlarını şekillendireceklerini sözlerine ekledi.

İran Lideri Hamaney, dünkü açıklamasında, İran'ın hem yaptırımları hem de nükleer faaliyetlerden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini dile getirmiş, 190 bin santrifüjün üretilmesi için hazırlıkların başlaması talimatını vermişti.

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İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi İran'ın nükleer faaliyetlere başlaması

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