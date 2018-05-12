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İran'ın nükleer programından sorumlu başmüfettiş istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 13:25 | Son Güncelleme

İran'ın nükleer programından sorumlu başmüfettiş istifa etti

VİYANA (AA) - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkan Yardımcısı ve İran nükleer programından sorumlu Başmüfettiş Tero Varjoranta istifa etti.

UAEA'dan yapılan açıklamada, 2013'ten itibaren ajansın Koruma Birimi Başkanlığını yürüten Finlandiya asıllı Varjoranta'nın ajanstaki görevlerini bıraktığı bildirildi.

Açıklamada, 2015'te yapılan İran nükleer anlaşması öncesi bu ülkede çeşitli ziyaretlerde bulunan Varjoranta’nın İran'ın nükleerle ilişkili çalışmalarını denetleyen ekibin başında olduğu belirtildi.

Varjoranta'nın neden istifa ettiğine yönelik bir açıklama yapılmazken, İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik programın büyük bir profesyonellikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan Varjoranta'dan boşalan pozisyona Massimo Aparo'nun geçici olarak vekalet edeceği, UAEA Koruma Birim Başkanlığına en kısa sürede atama yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

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Tero Varjoranta uaea Viyana

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