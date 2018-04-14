İran'ın, Rus savaş uçaklarının hava sahasını kullanmasına izin verdiği iddiası

İSTANBUL (AA) - İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in Askeri Haberler Servisi Editörü Hossein Dalirian, İranlı yetkililerin, Rus bombardıman uçaklarının ülkenin hava sahasını ve yakıt ikmali için Hemedan eyaletindeki NOJEH Hava Üssü'nü kullanmalarına izin verdiklerini öne sürdü.

Dalirian, Twitter hesabından, "İran, Rusya'nın isteği üzerine bu ülkeye ait uzun menzilli bombardıman uçaklarının ülkemizin hava sahasını kullanmasını hatta yakıt ikmali için Hamedan'da bulunan Nojeh Hava Üssü'ne iniş yapmalarını kabul etmiş durumda." paylaşımında bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tasnim'in editörü, Rusya'nın, İran hava sahasını kullanabilmesi yönündeki isteğin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in temsilcisi tarafından İranlı yetkililere iletildiğini ileri sürerek, "Bu istek, Putin'in temsilcisi ve Şemhani arasında gerçekleşen gizli görüşme esnasında İranlı tarafa iletilmiştir." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, 10 Nisan Salı günü Tahran'a sürpriz ziyaret gerçekleştirmiş ve İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile kapalı kapılar ardında görüşmüştü.