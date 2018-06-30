İran'ın sıvılaştırılmış gaz ihracatı yüzde 39 arttı

ABD yönetimi dünya genelinde İran petrolüne ambargo uygulatmaya hazırlanırken İran'ın sıvılaştırılmış gaz ihracatının son üç ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 arttığı belirtildi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Güney Pars'taki Pars Özel Ekonomik Enerji Bölgesi Gümrük Genel Müdürü Ahmed Purhaydar, bölgeden son üç ayda 3 milyon 212 bin ton sıvılaştırılmış gaz ihraç edildiğini söyledi.
Purhaydar, Güney Pars bölgesinin 21 Mart ile 21 Haziran arasındaki 3 aylık dönemdeki ihracat rakamının bir önceki yıla göre yüzde 31 arttığını ifade etti.
Sıvılaştırılmış gaz ihracatının ise son üç ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 arttığını belirten İranlı yetkili, bu süre zarfında bölgeden 7 milyon 486 bin tonluk ürünün ihraç edildiğini kaydetti.
Purhaydari, 4 milyar 410 milyon değerindeki petrol ürünlerinin başta Çin olmak üzere Türkiye, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Endonezya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt’e ihraç edildiğini aktardı. ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu. Trump yönetimi, müttefiklerini İran'dan petrol alımını Kasım'a kadar sıfıra indirmeye zorluyor.
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