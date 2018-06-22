"İran'ın Yemen'deki projesi çökmek üzere"

MARİB (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Başkomutan Yardımcısı Ali Muhsin Salih, İran'ın Yemen'deki projesinin çökmek üzere olduğunu belirtti.
Silahlı Kuvvetler Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre Salih, Marib kentinde meşru ordu ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonda görevli komutanlar ile bir araya geldi.
Salih, "Ordu ve koalisyon güçlerinin yaptığı fedakarlıklar ve gösterdiği azim sayesinde İran'ın terörist Husi milisler üzerinden kurduğu Yemen'deki projesi çökmek üzere." ifadelerini kullandı.
Diyalog ve barışa karşı çıkan uluslararası barış ve güvenliği ihlal eden, Yemen'in ve bölgenin güvenliğini tehdit edenlere asla taviz verilmeyeceğini kaydeden Salih, bütün topraklar kurtarılıncaya dek askeri operasyonlara devam etmek ve çabaları artırmak gerektiğini belirtti.
Yemen makamları, İran'ın bazı kentleri ele geçiren Husilere askeri ve mali destek verdiğini ifade ediyor.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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