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 İRANLI AİLE TANTANACILARIN HEDEFİ OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 15:58 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA  Güngören'de İranlı ailenin yanına yaklaşan 3 kadın kavga ediyor numarasıyla parasını çaldı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA
Güngören'de İranlı ailenin yanına yaklaşan 3 kadın kavga ediyor numarasıyla parasını çaldı. Durumu fark eden aile araçla kaçan tantanacıların peşinden koştu ancak başarılı olamadı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay saat 14.00 sıralarında Merter'de bulunan Nadide Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İranlı anne ve kızın yanına cadde üzerinde yürüdükleri sırada 3 kadın yaklaştı. Tantanacılık olarak adlandırılan yöntemi kullanan kadınlar kavga etmeye başladı. Bu sırada İranlı turistlerin çantasından parasını çaldı. Durumu fark eden anne ile kızı dolandırıcıların bindiği aracı engellemeye çalıştı. İranlı kadınların çığlıklarını duyan vatandaşlar İranlı aileye yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri İranlı aileyi karalola götürürken, kaçan tantanacıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
-Olay anı
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-İranlı aileden görüntü
-Caddeden görüntü
-Ailenin polis aracına binişi
-Diğer detaylar

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