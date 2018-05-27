HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İranlı aktör ve yönetmen Nasır Melek toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 15:27 | Son Güncelleme

İranlı aktör ve yönetmen Nasır Melek toprağa verildi

TAHRAN (AA) - İran sinemasının efsane isimlerinden biri olan ve Türk sinemasında 70'li yıllarda Yeşilçam'a damgasını vuran aktör ve yönetmen Nasır Melek başkent Tahran'da toprağa verildi.

Sinema sanatçıları ve İran halkının katıldığı cenaze töreninde, Melek'e sansür uygulayan İran Radyo-Televizyon Kurumu (IRIB) eleştirilerin hedefi oldu.

"Radyo-Televizyon Kurumumuz, utancımızdır" sloganları atılan törende konuşan İran'ın önde gelen sinema oyuncularından Perviz Perestuyi, " İran Radyo-Televizyon Kurumu (IRIB) sizin malınız değil. Bizim ve halkın parasıyla radyo-televizyon kurumu oldu." dedi.

Nasır Melek için "İran sinemasının tarihi" ifadesini kullanan Perestuyi, şunları söyledi:

"Bunlar (sinemadan men edilen oyuncular) yolsuzluk yapmadılar. Melek'in ölmeden önceki röportajının yayınlanmasına izin vermeyen kim? Ne oldu da öldükten sonra sorun kalmadı?"

İran Devrimi'nden (1979) sonra ülkede sinema sahnelerinden men edilen Melek, böbrek yetmezliği ve nefes darlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmış, 25 Mayıs Cuma günü de 88 yaşında hayatını kaybetmişti. 1949-2014 yıllarında rol aldığı 99 filmden 8'inde yönetmen koltuğuna oturan Melek, Türkiye'de, Deprem (1976), Baraj (1977), Avare Aşık (1970), Kölen Olayım (1969) gibi sinema filmlerinde rol almıştı.

PARTNERBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlarBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlar
Datça oyuncak şenliği ile renklendiDatça oyuncak şenliği ile renklendi
Rum Bakan: Kıbrıslı Türkler karar vermeliRum Bakan: Kıbrıslı Türkler karar vermeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İranlı aktör ve yönetmen Nasır Melek

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

İnce'den Erdoğan'a çok sert sözler: Perişan edeceğim onu meydanlarda

İnce'den Erdoğan'a çok sert sözler: Perişan edeceğim onu meydanlarda

Son dakika! Suriye'de 4 Rus askeri öldürüldü

Son dakika! Suriye'de 4 Rus askeri öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

Ayvalık'ta son dakika gelişmesi! Balıkçı teknesi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

Ayvalık'ta son dakika gelişmesi! Balıkçı teknesi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: 5. kez devretti!

Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: 5. kez devretti!

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.