İranlı aktör ve yönetmen Nasır Melek toprağa verildi

TAHRAN (AA) - İran sinemasının efsane isimlerinden biri olan ve Türk sinemasında 70'li yıllarda Yeşilçam'a damgasını vuran aktör ve yönetmen Nasır Melek başkent Tahran'da toprağa verildi.
Sinema sanatçıları ve İran halkının katıldığı cenaze töreninde, Melek'e sansür uygulayan İran Radyo-Televizyon Kurumu (IRIB) eleştirilerin hedefi oldu.
"Radyo-Televizyon Kurumumuz, utancımızdır" sloganları atılan törende konuşan İran'ın önde gelen sinema oyuncularından Perviz Perestuyi, " İran Radyo-Televizyon Kurumu (IRIB) sizin malınız değil. Bizim ve halkın parasıyla radyo-televizyon kurumu oldu." dedi.
Nasır Melek için "İran sinemasının tarihi" ifadesini kullanan Perestuyi, şunları söyledi:
"Bunlar (sinemadan men edilen oyuncular) yolsuzluk yapmadılar. Melek'in ölmeden önceki röportajının yayınlanmasına izin vermeyen kim? Ne oldu da öldükten sonra sorun kalmadı?"
İran Devrimi'nden (1979) sonra ülkede sinema sahnelerinden men edilen Melek, böbrek yetmezliği ve nefes darlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmış, 25 Mayıs Cuma günü de 88 yaşında hayatını kaybetmişti. 1949-2014 yıllarında rol aldığı 99 filmden 8'inde yönetmen koltuğuna oturan Melek, Türkiye'de, Deprem (1976), Baraj (1977), Avare Aşık (1970), Kölen Olayım (1969) gibi sinema filmlerinde rol almıştı.
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