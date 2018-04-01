İranlı Araplar'dan devlet televizyonuna protesto

Devlet televizyonunda yayınlanan bir çocuk programında ülkedeki Arap azınlığın yok sayıldığı gerekçesiyle İranlı Araplar'ın Huzistan eyaletinde birkaç gündür protesto gösterileri düzenlediği bildirildi.

İranlı Arap aktivistlerin sosyal medya hesaplarında paylaştıkları görüntülerde, İranlı Arap'ların Ahvaz ve Abadan kentlerinde Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu (Seda ve Sima) aleyhine protesto gösterileri düzenlediği görülüyor.

Görüntülerde, devlet televizyonu aleyhine sloganlar atan göstericilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandığı, bazı göstericilerin polisin müdahalesi sonrası yaralandığı görülüyor.

Sosyal medyadaki Arap aktivistlerin paylaştığı bilgilerde ise geçen hafta Kot Abdullah bölgesinde başlayan gösterilerin Huzistan eyaletine yayıldığı ve eyalette kriz durumu ilan edildiği ve onlarca göstericinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

İran devlet televizyonunda gösterilen "Kırmızı Başlık" adlı bir çocuk programının 22 Mart'ta yayınlanan bölümünde ülkedeki halkların etnik kimliğini gösteren bir haritada Araplara yer verilmemesi ülkedeki Araplar tarafından "ırkçılık ve ayrımcılık" olarak değerlendirilerek tepki toplamıştı.

Konuyla ilgili, "Seda ve Sima"ya tepki gösteren Uzmanlar Meclisi'nin Arap üyesi Hüccetülislam Abbas Ka'bi, kurumun başkanı Abdulali Ali Esgeri'ye, ülkedeki Araplar'dan özür dilemesi çağrısında bulunmuştu.