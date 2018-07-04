İranlı bakandan Prof. Dr. Sezgin için taziye mesajı

ANKARA (AA) - İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı Abbas Salihi, cumartesi günü vefat eden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ardında Türk ve dünya bilim çevrelerine kazandırdığı değerli bilimsel başarılar bıraktığını söyledi.

İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı Salihi, Prof. Dr. Sezgin'in vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

Sezgin'in ardında hâtıra olarak Türk ve dünya bilim çevrelerine kazandırdığı değerli bilimsel başarılar bıraktığını belirten İranlı bakan, "Bilim çevreleri, kıymetli yaşamını İslami ilimleri araştırmaya ve yazmaya adamış büyük bir bilim insanını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor." ifadesini kullandı.

Mesajında, Sezgin'in yetenekleri ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle bilim toplumuna üstün hizmetler sunduğunu dile getiren Salihi, şunları kaydetti:

"İran bilim toplumunda da tanınmış bir isim olan Prof. Dr. Sezgin, dünya genelindeki üniversitelerden ve araştırma merkezlerinden elde ettiği ilmi nişanların yanı sıra İran İslam Cumhuriyeti'nde de İslami İlimler dalında en iyi kitap ödülünün sahibiydi. Prof. Dr. Sezgin gibi büyük adamların anısı bilim çevrelerinde sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu seçkin bilim insanını kaybetmenin üzüntüsüyle öncelikle saygın ailesine daha sonra Türk bilim toplumuna taziye dileklerimi sunarım."

