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"İranlı danışmalar Esed'in talebi üzerine Suriye'de"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 23:10 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Özel Temsilcisi Hüseyin Cabiri Ensari: - "İranlı danışmalar terörle mücadelede destek olmaları için Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in resmi talebi üzerine ülkenin güneyinde bulunuyorlar"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari, İranlı danışmanların Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in resmi talebi üzerine ülkenin güneyinde bulunduklarını belirtti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile Ensari başkent Beyrut'taki Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Lübnan Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yayımlanan yazılı açıklamada, "Ensari, İranlı danışmalar terörle mücadelede destek olmaları için Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in resmi talebi üzerine ülkenin güneyinde bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

- Öncelik Suriyeli sığınmacıların dönmesinin sağlanması

İran'ın Suriye'deki varlığını, Şam, Tahran arasındaki koordinasyon ve Suriye'nin ihtiyaçları çerçevesinde belirleneceğini kaydeden Ensari, kendilerine göre şu dönemde mutlak öncelik Suriyeli sığınmacıların güvenli şekilde dönmelerinin sağlanması olduğunu belirtti.

Ensari, yakında 3 garantör ülke, Birleşmiş Milletler, Suriye Devleti'nin temsilcileri ve muhalif tarafların katılımı ile Rusya'nın Soçi kentinde Astana görüşmelerinin onuncu aşamasının gerçekleşeceğini aktardı.

İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ensari, Suriye krizine uygun siyasi çözümün hızlandırılmasının sadece Suriye Devleti değil, tüm bölge için faydalı olacağına dikkati çekti.

Nükleer anlaşma konusuna da değinen Ensari, ABD'nin tek taraflı politikasıyla mücadele kapsamında İran ve diğer ülkeler arasında siyasi müzakerelerin yoğun bir şekilde sürdüğünü kaydetti.

Ensari, nükleer anlaşmanın sürdürülmesinin İran'ın hedeflediği siyasi ve ekonomik çıkarlarının ön planda tutulmasına bağlı olduğunu vurguladı.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ile Almanya arasında Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) adı verilen nükleer anlaşma, 14 Temmuz 2015'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayı başında ülkesinin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi kararını almasıyla, ABD Hazine Bakanlığı İran'a yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük periyotlarla yeniden uygulanmaya başlanacağını duyurmuştu.

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Esed Hüseyin Cabiri Ensari İRAN Lübnan

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