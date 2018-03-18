İranlı din adamı Ayetullah Şirazi serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - İran'da bir süre önce gözaltına alınan Ayetullah Hüseyin Şirazi'nin (47) serbest bırakıldığı bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, ülkede 13 gün önce gözaltına alınan Irak asıllı Ayetullah Sadık Şirazi'nin oğlu Ayetullah Hüseyin Şirazi serbest bırakıldı.

İran'ın taklit mercilerinden Irak asıllı Ayetullah Sadık Şirazi'nin (76) oğlu Ayetullah Hüseyin Şirazi (47), yaklaşık 3 ay önce Kum kentinde yaptığı bir konuşmada, İran yönetimi ve lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alan açıklamalar yapmıştı. Bu konuşmada İran yönetimini "iş bilmezlik" ile eleştiren Şirazi, Hamaney'in temsil ettiği "Velayet-i Fakih" makamını "Mısır firavunluğuna" benzetmişti.

Kum kenti Din Adamları Özel Mahkemesinin soruşturma başlatması sonucu Şirazi yaklaşık iki hafta önce gözaltına alınmıştı. Bunun üzerine bazı Şirazi taraftarları, İran'ın Londra Büyükelçiliği ve Irak'daki Kerbela Konsolosluğu önünde kararı protesto eden eylemler düzenlemişti.