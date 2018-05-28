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İranlı kadın altız bebek dünyaya getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 23:14 | Son Güncelleme

İranlı kadın altız bebek dünyaya getirdi

İSTANBUL (AA) - İran'ın Tebriz kentinde bir kadın altız bebek dünyaya getirdi.

Tebriz ez-Zehra Tıp Merkezine ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, ilk doğumunu yapan 23 yaşındaki kadının 4 kız 2 erkek olmak üzere altız bebek doğurduğu belirtildi.

Annenin adına yer verilmeyen açıklamada, bebeklerin 27. haftada doğdukları ve sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Sezaryen doğum şekliyle dünyaya gelen bebeklerin 580 ila 960 gram arasında oldukları belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
altız doğum İRAN Tebriz

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