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İranlı kadın beşiz bebek dünyaya getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 18:58 | Son Güncelleme

İranlı kadın beşiz bebek dünyaya getirdi

İSTANBUL (AA) - İran'ın Arak kentinde bir kadın beşiz bebek dünyaya getirdi.

İran devlet televizyonuna konuşan Arak Talagani Hastanesi Başhekimi Said Rıza Sultani, adını açıklamadığı 29 yaşındaki kadının ikinci doğumunda 3 erkek 2 kız olmak üzere beşiz bebek dünyaya getirdiğini söyledi.

Sultani, sezaryen doğum şekliyle dünyaya gelen bebeklerin 34. haftada doğduklarını ve müşahede altında olduklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Arak kenti beşiz İRAN

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