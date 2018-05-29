İranlı kadın beşiz bebek dünyaya getirdi

İSTANBUL (AA) - İran'ın Arak kentinde bir kadın beşiz bebek dünyaya getirdi.
İran devlet televizyonuna konuşan Arak Talagani Hastanesi Başhekimi Said Rıza Sultani, adını açıklamadığı 29 yaşındaki kadının ikinci doğumunda 3 erkek 2 kız olmak üzere beşiz bebek dünyaya getirdiğini söyledi.
Sultani, sezaryen doğum şekliyle dünyaya gelen bebeklerin 34. haftada doğduklarını ve müşahede altında olduklarını kaydetti.
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