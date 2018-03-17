İranlı kardeşlerin kaçırılarak gasp edilmesi soruşturmasında 4 gözaltı

Çağatay KENARLI - Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA) TUTTUKLARI güvenlik görevlileri tarafından kaçırılarak soyulan 3 İranlı kardeş soruşturmasında, 4 kişi daha gözaltına alındı. 2017 yılı Mayıs ayında biri kadın, 3 İranlı kardeş, Dubai, Macaristan ve Rusya'da bloke edilen hesaplarında bulunan paralarıyla ilgili çözüm aramak için Türkiye'ye gelmişti. Sütlüce'de bulunan bir otelin 2 katını kapatan 3 kardeş, tuttukları İngiliz korumaları tarafından 24 Ekim'de otel odalarından "suikast girişimi var" kaçırılmıştı. Kardeşlerin odalarında bulunan 500 bin euro değerindeki ziynet eşları ve paraları da çalınmıştı. Şüpheliler İranlı 3 kardeşi metruk bir binada bir gün tuttuktan sonra serbest bırakmıştı. 3 kardeşin bir yakının polise başvurusu üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, başlattıkları soruşturma sonucunda 3'ü yabancı uyruklu 6 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 5'çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. BU KEZ TÜRK GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GÖZALTINA ALINDI Soruşturmayı derinleştiren polis bu kez İranlı kardeşleri koruyan Türk güvenlik görevlilerinden 4'ünü gözaltına aldı. Şüpheliler Özgür K., Recep K., Tolga Ç. ve Burak K.'nın adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 2 sahte polis kimliği ve stajer avukat kimliği bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamalanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden Özgür K., Recep K. ve Tolga Ç. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Burak K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 İNGİLİZ ARANIYOR Olayla ilgili yurt dışına kaçtığı belirlenen İngiliz vatandaşları S.C., J.A., P.B. ve P.S. aranıyor.