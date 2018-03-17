HABER

İranlı kardeşlerin kaçırılarak gasp edilmesi soruşturmasında 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 12:01 | Son Güncelleme

TUTTUKLARI güvenlik görevlileri tarafından kaçırılarak soyulan 3 İranlı kardeş soruşturmasında, 4 kişi daha gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI - Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA) TUTTUKLARI güvenlik görevlileri tarafından kaçırılarak soyulan 3 İranlı kardeş soruşturmasında, 4 kişi daha gözaltına alındı. 2017 yılı Mayıs ayında biri kadın, 3 İranlı kardeş, Dubai, Macaristan ve Rusya'da bloke edilen hesaplarında bulunan paralarıyla ilgili çözüm aramak için Türkiye'ye gelmişti. Sütlüce'de bulunan bir otelin 2 katını kapatan 3 kardeş, tuttukları İngiliz korumaları tarafından 24 Ekim'de otel odalarından "suikast girişimi var" kaçırılmıştı. Kardeşlerin odalarında bulunan 500 bin euro değerindeki ziynet eşları ve paraları da çalınmıştı. Şüpheliler İranlı 3 kardeşi metruk bir binada bir gün tuttuktan sonra serbest bırakmıştı. 3 kardeşin bir yakının polise başvurusu üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, başlattıkları soruşturma sonucunda 3'ü yabancı uyruklu 6 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 5'çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. BU KEZ TÜRK GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GÖZALTINA ALINDI Soruşturmayı derinleştiren polis bu kez İranlı kardeşleri koruyan Türk güvenlik görevlilerinden 4'ünü gözaltına aldı. Şüpheliler Özgür K., Recep K., Tolga Ç. ve Burak K.'nın adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 2 sahte polis kimliği ve stajer avukat kimliği bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamalanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden Özgür K., Recep K. ve Tolga Ç. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Burak K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 İNGİLİZ ARANIYOR Olayla ilgili yurt dışına kaçtığı belirlenen İngiliz vatandaşları S.C., J.A., P.B. ve P.S. aranıyor.

Rekora doymayan dolar güne böyle başladı!Rekora doymayan dolar güne böyle başladı!
ABD'den flaş Menbiç açıklamasıABD'den flaş Menbiç açıklaması
Üniversite rektörünün giysisi olay olduÜniversite rektörünün giysisi olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tıp Bayramı'nda hasta gibi randevu alıp doktoru gasp ettiler!

Tıp Bayramı'nda hasta gibi randevu alıp doktoru gasp ettiler!

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölüler var

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölüler var

Lise öğrencisini eve kapatıp kabusu yaşattı

Lise öğrencisini eve kapatıp kabusu yaşattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı

Elinde bıçakla koşarken bir anda yere yığıldı!

Elinde bıçakla koşarken bir anda yere yığıldı!

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.