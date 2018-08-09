İranlı milletvekilinden Irak'la ilgili tazminat iddiası

İranlı reformist milletvekili Mahmud Sadıki, Irak'ın İran'a 1,1 trilyon dolar borcu olduğunu ancak ülkesinin bu borcun ödemesini ertelediğini öne sürdü.
Tahran'ın reformist milletvekillerinden Sadıki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak, (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin) 598 sayılı karar gereği İran'a savaştaki zararların tazminatı olarak 1,1 trilyon dolar savaş tazminatı borçlu. Ancak İran hükümeti, Irak halkının içinde bulunduğu şartları düşünerek bunu ertelemiştir." ifadelerini kullandı.
Sadıki ayrıca, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yi "bir milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği İran-Irak savaşından kaynaklı zararları telafi etmek yerine İran'a karşı ABD'nin tek taraflı uyguladığı zalimce ambargolara katıldığı" gerekçesiyle eleştirdi.
İbadi, ABD'nin salı günü devreye giren İran'a karşı yaptırımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "yaptırımları doğru bulmadıklarını ancak Irak halkının zarar görmemesi için ABD'nin yaptırımlarına uyacaklarını" belirtmişti.
İran Meclisi Dış Politika ve Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe de Ekim 2016'da, o dönem komisyon üyesi sıfatıyla, "İran-Irak savaşındaki rolü nedeniyle ülkesinin Bağdat yönetiminden tazminat talebinde bulunması gerektiğini" söylemişti.
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