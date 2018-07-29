İranlı milletvekilinden yönetime eleştiri

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi İze Milletvekili Hidayetullah Hadimi, ülkesini 40 yıldır 200 ailenin yönetmekte olduğunu söyledi.

Başkent Tahran'daki İran meclisinde milletvekillerine hitap eden Hadimi, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve susuzluk gibi sorunların derinleşerek devam ettiğini belirtti.

Hadimullah, "Liyakatsizlik, hükümetlerin verimsizlik ve zayıflıkları halkın sorunlarının derinleşmesine sebep olmaktadır. Fakat ne bu durumu düzeltmeye yönelik bir kararlılık ne de güç var." değerlendirmesinde bulundu.

İran'daki sorunların ülke yönetimindeki liyakatsiz yöneticilerden kaynaklandığını ileri süren Hadimi, "40 yıldan bu yana İran'ı 200 aile rehin almış durumda. Bu aileler o bakanlıktan bu bakanlığa geçip duruyorlar." ifadesine yer verdi.

İranlı Öğrenciler Ajansı ISNA'ya göre, muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Hadimi, ekonomik sorunlara sebebiyet veren yöneticilerin ivedilikle görevden alınması ve yolsuzluklara bulaşanların bir an önce cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

- Ülkedeki ekonomik kriz