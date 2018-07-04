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İranlı milletvekillerinden Sünni din adamına seyahat yasağının kaldırılması talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 17:08 | Son Güncelleme

İran'da 20 milletvekili Sünni din adamı Abdulhamid İsmailzehi'ye uygulanan seyahat yasağının kaldırılması için İstihbarat ve İçişleri bakanlarına çağrıda bulundu

İran'da 20 milletvekili Sünni din adamı Abdulhamid İsmailzehi'ye uygulanan seyahat yasağının kaldırılması için İstihbarat ve İçişleri bakanlarına çağrıda bulundu.

Tahran milletvekili Mahmud Sadıki, Twitter'dan yaptığı açıklamada, meclisteki 20 vekilin imzasıyla hazırlanan dilekçeyle İsmailzehi'ye uygulanan seyahat yasağının kaldırılmasının talep edildiğini duyurdu.

Sadıki, dilekçenin İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi ve İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazlı'ya gönderildiğini aktardı.

İsmailzehi’nin Mayıs'ta Katar’a yapacağı ziyaretine güvenlik yetkilileri izin vermemişti. İsmailzehi ile bazı Sünni liderlerin Tahran dışında ve ülkenin diğer eyaletlerine yapmak istediği ziyaretlerin de yetkililer tarafından engellendiği belirtiliyor.

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kenti Cuma İmamı Sünni din adamı İsmailzehi, Katar ziyaretinin engellenmesinin ardından kendisine ve ülkedeki bazı Sünni din adamlarına uygulanan seyahat yasağını eleştirmişti.

İsmailzehi, "Ülke içinde özgürce seyahat etmek vatandaşlık hakkıdır. Kimsenin başka bir eyalete seyahat etmek isteyen vatandaşı engelleme hakkı yoktur. Anayasa, hiçbir kuruma bu hakkı vermemiştir. Anayasal çerçevede alınan her türlü karar tarafımızdan kabul edilecek ancak anayasaya aykırı fiilleri asla kabul etmeyeceğiz, bunların düzeltilmesi ve kaldırılması gerektiğine inanıyoruz." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Sistan-Belucistan Cuma Namazı İmamı Abdulhamid İsmailzehi

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