İranlı misafirler sınır kapısında törenle karşılandı

Nevruz tatili için Türkiye'ye gelen İranlı turistler, sınırda Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın da katılımıyla düzenlenen törenle karşılandı.

Ülkelerindeki 15 günlük Nevruz Bayramı tatilini değerlendirmek için Türkiye'ye gelen İranlı ziyaretçilere, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Ağrı Valisi Süleyman Elban ve beraberindekiler, İran'dan gelen misafirlere gül ve çikolata verdi. Elban, İranlı ailelerle sohbet edip bayramlarını kutladı.

Vali Elban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün 15 günlük Nevruz tatilinin ilk günü. Nevruz dolayısıyla ülkemize kara yoluyla, Gürbulak kapısını kullanarak gelecek İranlı kardeşlerimizin daha süratli, sorunsuz ve hızlı şekilde giriş yapmaları için yoğun hazırlık içerisindeydik. Bu hazırlıkların nasıl olduğunu görmek, ilk misafirleri karşılamak ve onlara 'hoş geldiniz' demek için buradayız." dedi.

Yapılan hazırlıklar sonucu sınırdan geçişlerin oldukça süratli şekilde sağlandığını belirten Elban, "Geçen yıl 9 bin ziyaretçimiz gelmişti. Bu yıl da 10 binden daha fazla ziyaretçinin bu kapıdan sorunsuz geçmesi için çalışıyoruz. Bu saha içerisinde insanlar, 1,5 kilometrelik bir alanı yürüyerek geçip, dışarıdaki toplu taşıma araçlarına ulaşıyorlardı. Bunun için de Ağrı Valiliği olarak iki araçla dolmuş seferi koyduk. Misafirlerimizi ücretsiz şekilde kapıya taşıyoruz." diye konuştu.